HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Selam yang Hilang Meledak Dahsyat, Jenazah 5 Penumpang Sulit Ditemukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:01 WIB
Kapal Selam yang Hilang Meledak Dahsyat, Jenazah 5 Penumpang Sulit Ditemukan
Kapal selam wisata hilang di Samudra Atlantik (Foto: OceanGate)
A
A
A

NEW YORKPenjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan jenazah lima penumpang kapal selam yang hilang kemungkinan besar sulit ditemukan.

Hal ini disebabkan karena kapal selam itu sudah berubah menjadi puing-puing. Seperti diketahui, tim penyelamat telah menemukan beberapa bagian puing-puing kapal selam wisata yang hilang di tempat reruntuhan kapal Titanic di Samudra Atlantik.

Salah satu puing yang ditemukan yakni ruang tekanan kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate. Ruangan ini berukuran sekitar 1.600 kaki (488 meter) dari haluan Titanic di dasar laut yang ditemukan oleh kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (ROV) pada Kamis, (22/6/2023).

Penjaga Pantai AS mengatakan bahwa ROV akan tetap di tempatnya tetapi akan mulai menarik kembali peralatan selama 48 jam ke depan.

