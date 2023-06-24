Hadiri Perayaan Bulan Bung Karno, Andika Perkasa Jadi Cawapres atau Timses Ganjar Pranowo?

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menghadiri perayaan puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Dalam acara itu, Andika Perkasa terlihat mengenakan batik berwarna merah.

Andika Perkasa merupakan salah satu tokoh yang disembut berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan Sandi Uno yang juga digadang-gadang sebagai Cawapres Ganjar tidak hadir dalam acara tersebut.

Apakah ini sinyal Andika Perkasa menjadi Cawapres Ganjar Pranowo?

Usai menghadiri acara tersebut, Andika Perkasa mengaku siap jika diberikan tugas untuk menjadi Ketua Tim sukses (Timses) pemenangan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Andika merespons pernyataan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani yang mengaku namanya masuk ke dalam daftar Ketua Timses tersebut.

"Ya siap, kalau ditugaskan," kata Andika usai menghadiri acara puncak peringatan bulan Bung Karno, Sabtu (24/6/2023).

Kendati demikian, kata dia, sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, Eks Danpaspamres itu mengaku menunggu kabar lanjutannya saja.

"Iya, tapi kan belum ada keputusan, tunggu aja. Kita menunggu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut bahwa akan hadir bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo di acara puncak peringatan bulan Bung Karno.

"Bisa saja dari orang-orang yang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawapres-bacawapres dari bacapres PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan," kata Puan di GBK, Sabtu 24 Juni 2023.