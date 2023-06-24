Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Pria BAB di JPO Semanggi, Ternyata Sering Buang Hajat Sembarangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:38 WIB
5 Fakta Pria BAB di JPO Semanggi, Ternyata Sering Buang Hajat Sembarangan
Viral pria BAB di JPO Halte Semanggi (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan aksi pria tak dikenal buang air besar (BAB) di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte Semanggi, Jakarta Selatan.

Berikut fakta terkini pria yang BAB di JPO Halte Semanggi, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (24/6/2023) :

1. Diduga ODGJ

Camat Setiabudi, Iswahyudi, mengatakan pria bermasker yang BAB di JPO Semanggi tersebut diduga gangguan jiwa.

"Diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dia," ujar Camat Setiabudi, Iswahyudi saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

2. Beberapa Kali BAB Sembarangan

Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut bukan kali ini saja BAB di sembarang tempat. Diketahui pria tersebut telah berulang kali BAB di sembarang tempat.

"Sebelumnya juga dia pernah beberapa kali buang hajat sembarangan," ujar Iswahyudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement