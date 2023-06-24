5 Fakta Pria BAB di JPO Semanggi, Ternyata Sering Buang Hajat Sembarangan

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan aksi pria tak dikenal buang air besar (BAB) di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte Semanggi, Jakarta Selatan.

Berikut fakta terkini pria yang BAB di JPO Halte Semanggi, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (24/6/2023) :

1. Diduga ODGJ

Camat Setiabudi, Iswahyudi, mengatakan pria bermasker yang BAB di JPO Semanggi tersebut diduga gangguan jiwa.

"Diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dia," ujar Camat Setiabudi, Iswahyudi saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

2. Beberapa Kali BAB Sembarangan

Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut bukan kali ini saja BAB di sembarang tempat. Diketahui pria tersebut telah berulang kali BAB di sembarang tempat.

"Sebelumnya juga dia pernah beberapa kali buang hajat sembarangan," ujar Iswahyudi.