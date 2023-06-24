Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kos-kosan 2 Lantai di Cawang Kebakaran

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |00:04 WIB
Kos-kosan 2 Lantai di Cawang Kebakaran
Kos-kosan 2 lantai di Cawang kebakaran (Foto : Damkar)
JAKARTA - Kebakaran terjadi pada sebuah kos-kosan 2 Lantai yang berada di Jalan Cawang Uki RT.7 RW.11 Kelurahan Cawang, Kramatjati Jakarta Timur, Jumat (23/6/2023).

Sebanyak 13 unit Unit pompa beserta personil Pemadam Kebakaran (Damkar) secara berkala dikerahkan untuk memadamkan api.

"Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang menerima laporan tersebut pada pukul 12.56 Wib langsung mengerahkan 13 Unit pompa beserta personil secara berkala untuk melakukan pemadaman," dikutip dalam akun Instagram @damkarjakartatimur, Jumat (23/6/2023).

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik berasal dari salah satu rumah yang merupakan kos-kosan itu. Menurut keterangan warga setempat awalnya warga melihat adanya asap dari rumah kost kostan tersebut, dan saat dilihat ternyata sudah ada api yang membesar di rumah tersebut.

"Warga setempat yang mengetahui adanya kejadian kebakaran tersebut, langsung meminta bantuan pemadaman kepada Pemadam kebakaran," tulis petugas.

