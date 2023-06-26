Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Fakta-Fakta Balita Tewas Dianiaya Ibu Kandung dan Ayah Tiri, Sekujur Tubuh Dipenuhi Lebam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:01 WIB
Fakta-Fakta Balita Tewas Dianiaya Ibu Kandung dan Ayah Tiri, Sekujur Tubuh Dipenuhi Lebam
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
TANGERANG SELATAN – Seorang balita laki-laki meninggal dunia di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Balita malang itu diketahui telah menjadi korban penganiayaan kedua orang tuanya.

Berikut fakta-fakta terkait penganiayaan terhadap balita malang itu:

BACA JUGA:

Tragis, Balita 2 Tahun Tak Sengaja Tembak dan Tewaskan Ibunya yang Sedang Hamil 

1. Dianiaya Ibu Kandung dan Ayah Tiri 

Bocah berusia 4 tahun itu menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya yang berinisial AD, dan suaminya yang berinisial D pada Selasa, 20 Juni 2023. Korban sempat dirawat di rumah RSU Tangsel namun akhirnya meninggal dunia.

BACA JUGA:

Kasus Ibu Muda Tewas Peluk 3 Anaknya yang Masih Balita, Polisi Amankan Suami Siri Korban 

2. Alami luka lebam di sekujur tubuh 

Penganiayaan yang dilakukan kedua orangtuanya membuat bocah malang itu menderita luka lebam di sekujur tubuhnya. Setelah sempat menjalani perawatan di RSU Tangsel, korban akhirnya meninggal dunia.

"Semalam kita mendapatkan informasi dari pihak RSU Tangsel bahwa korban anak dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya terhadap jenazah sudah dibawa ke RS Fatmawati Jaksel untuk dilakukan autopsi," tutur Kasie Humas Polres Tangsel, Ipda Galih, Minggu (25/6/2023).

Halaman:
1 2
      
