HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kesetiaan Istri Ronggolawe, Pilih Mati Ikuti Suami yang Gugur Perangi Majapahit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:01 WIB
Kisah Kesetiaan Istri Ronggolawe, Pilih Mati Ikuti Suami yang Gugur Perangi Majapahit
Foto: Ist.
JAKARTA – Tubuh Ronggolawe yang terbujur kaku disemayamkan di balairung Istana Majapahit setelah Adipati Tuban itu gugur dalam peperangan di Sungai Tambak Beras. Dua istri Ronggolawe, Nyi Tirtawati, dan Nyi Mertaraga, tak bisa menahan kesedihan, menangis di sisi jasad sang suami yang tewas sebagai pemberontak Majapahit. 

Raja Majapahit, Raden Wijaya mempersilahkan kedua wanita yang setia itu untuk melihat jasad suaminya.

Dengan penuh duka, Nyi Tirtawati, dan Nyi Mertaraga menciumi jasad Ronggolawe diiringi iska tangis. Namun, setelah selesai berbela sungkawa dengan suara tersendat-sendat, kedua istri Ronggolawe itu tiba-tiba menghunus keris dan menghujamkannya ke dada mereka masing-masing.

Tubuh kedua wanita itu pun ambruk, tergelatak tak bernyawa lagi kaki jasad Ronggolawe. Mereka memilih melakukan Sati mengikuti suaminya. Sati adalah tradisi bela pati untuk orang terkasih, sebuah ritual kematian dengan cara membakar diri atau menusukkan keris pada tubuh sendiri.

Kerajaan Majapahit kemudian menyucikan jenazah Ronggolawe beserta kedua istrinya melalui sebuah upacara.

Dalam Serat Ranggalawe karya R. Ranggawirawangsa, keinginan bela pati disampaikan kedua istri Ronggolawe di saat seluruh isi Kadipaten Tuban menangis.

"Kedua putri itu segera memastikan diri untuk ikut bela pati seiring dengan ajalnya sang suami," tulis R. Ranggawirawangsa.

Kabar kematian Ronggolawe dalam pertempuran melawan pasukan Majapahit di aliran Sungai Tambak Beras, membuat semua berduka. Di Kabupaten Tuban. Arya Wiraraja atau Arya Adikara atau Banyak Wide, ayah Ronggalawe sontak terdiam sekaligus tertunduk lesu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
