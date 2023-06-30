Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Daging Kurban Dari Partai Perindo Jambi, Warga Berharap Caleg Bisa Dipercaya Masyarakat

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:24 WIB
Dapat Daging Kurban Dari Partai Perindo Jambi, Warga Berharap Caleg Bisa Dipercaya Masyarakat
A
A
A

JAMBI - Ratusan warga Jambi termasuk kader Partai Perindo Provinsi Jambi terlihat senyum sumringah. Betapa tidak, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan menciptakan Indonesia sejahtera itu berbagi daging kurban di Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jambi di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jelutung, Kota Jambi.

Satu persatu warga yang mendapatkan kupon daging langsung diberikan daging kurban oleh Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan.

Mereka tampak senang, karena daging pemberian Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, bisa untuk dimasak sesuai selera keluarga.

"Rencana untuk dibuat dendeng bersama keluarga. Semoga kedepannya cita-cita Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- bisa tercapai semua," tegas Nur, salah seorang warga Kota Jambi yang mendapatkan daging kurban, Jumat (30/6/2023).

Tidak hanya itu, dirinya berharap Partai Perindo makin sukses dan yang menjadi caleg bisa terpilih dan dipercaya oleh masyarakat.

Hal senada dikatakan Inung, warga Thehok, Kota Jambi yang mengaku senang dapat daging kurban seberat 1 kg dari Partai Perindo Provinsi Jambi.

"Senang akan dibuat rendang. Semoga Partai Perindo semakin maju lagi dan bisa mensejahterakan masyarakat banyak.

Halaman:
1 2
      
