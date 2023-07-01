Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bacaleg Perindo Ratu Siti Romlah Serahkan Sapi Kurban Hampir 1,3 Ton ke Warga Kota Serang

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:25 WIB
A
A
A

SERANG - Bacaleg DPR-RI dari Partai Perindo Dapil 2 Banten Hj Ratu Siti Romlah menyerahkan sapi kurban hampir seberat 1,3 ton kepada warga di Lingkungan Kahuripan, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Kota Serang, Sabtu (1/7/2023) pagi.

Penyerahan sapi kurban juga disaksikan dari berbagai pihak yaitu Kelurahan Karundang , Polsek Cipocok, serta para bacaleg Kota/Kabupaten di Banten.

Dalam sambutannya, Ratu mengatakan semoga apa yang diberikan menjadi berkah bagi warga Lingkungan Kahuripan.

*Alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan kembali berkurban kepada warga Banten. Kami berkurban di sini bukan mengharapkan imbal balik berupa suara, tapi murni untuk ibadah dan kewajiban sebagai muslim yang mampu kepada Allah," jelas mantan dewan partai Demokrat ini.

Sebagai bacaleg dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, pihaknya mempunyai komitmen bukan hanya kepada warga tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami sebagai muslim berkomitmen kepada Allah SWT, yang namanya berkurban adalah contoh, bahwa harta apapun di dunia ini tidak ada artinya. Dan akan sangat berarti memberikan yang terbaik untuk masyarakat," jelas Ratu.

Pihaknya juga mengaku, berkurban kali ini sebagai ibadah dan sebagai contoh kepada masyarakat agar memberikan yang terbaik sesuai kemampuannya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
