INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Tokoh Silat Elang Putih Meninggal saat Peragakan Jurus Tradisional

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Tokoh Silat Elang Putih Meninggal saat Peragakan Jurus Tradisional
Foto: Tangkapan layar video viral.
MADURA - Duka menyelimuti dunia persilatan di Bangkalan, Jawa Timur. Seorang tokoh pencak silat Madura mengembuskan napas terakhirnya, saat sedang memperagakan jurus tradisional.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Dikenal Baik

Ketua Paguyuban Pencak Silat Bhinneka Tunggal Ika, Moh Maji menganggap almarhum sebagai sosok yang baik, tokoh panutan, serta mengayomi para pesilat lainnya.

Almarhum kata dia juga dikenal ramah dan rendah hati, meski sudah dikenal sebagai tokoh pesilat di Madura.

“Kepergian Monaki menorehkan duka mendalam bagi warga Bangkalan, terutama bagi para pecinta seni beladiri silat, termasuk para murid-muridnya,” ucapnya.

2. Terekam Video

Rekaman detik-detik saat Monaki, tokoh pencak silat Madura meninggal dunia viral di media sosial. Pria sepuh berusia 85 tahun ini meninggal saat memperagakan jurus tradisional, di acara paguyuban pencak silat Bhinneka Tunggal Ika, di Desa Naro'an, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

3. Tampil Sebagai Pembuka Acara

Saat itu, Monaki tampil sebagai pembuka acara, pada kegiatan rutin bulanan para pesilat tersebut. Monaki mengenakan kemeja warna hitam dan membawa selendang yang kemudian diikatkan pada pinggangnya. Tubuh sepuhnya terlihat kuat dan tak ada tanda-tanda mengkhawatirkan.

Dengan diiringi musik tradisional Madura, ia menyapa para pesilat dan warga yang hadir. Kemudian diikuti aksi memperagakan jurus pembuka, mulai dari kuda-kuda hingga gerakan pencak silat tradisional.

Namun berselang satu menit kemudian, ia tidak bergerak sama sekali di atas tanah, usai memperagakan gerakan bersimpuh, berguling hingga tendangan kaki ke atas.

Topik Artikel :
Madura Silat Pencak Silat Obituari
