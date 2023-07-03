Lupa Cabut Charger Handphone, Rumah di Batu Terbakar

KOTA BATU - Kebakaran melanda rumah milik Juwari di Jalan Panderman, RT 3 RW 4 Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kebakaran disebabkan korsleting listrik lantaran charger handphone lupa dicabut.

Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarpras Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Batu Santoso Wardoyo menuturkan, pihaknya mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran (Damkar) ke lokasi kejadian.

"Pemadaman api berlangsung satu jam lebih. Personel kami tiba di lokasi pukul 13.47 WIB, kami kerahkan tiga unit Damkar," ucap Santoso Wardoyo, dikonfirmasi pada Minggu (2/7/2023).

Beruntung api tidak cepat membesar dan merambat ke rumah di sampingnya. Berkat kecepatan tindakan petugas Damkar, dibantu BPBD, Babinsa, dan warga sekitar api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.40 WIB.

"Yang terbakar satu kamar tidur berisikan. Api berhasil dipadamkan pukul 15.40 WIB dan petugas langsung balik kanan," ucapnya.

Berdasarkan hasil investigasi dan kesaksian pemilik rumah, kebakaran disebut akibat pemilik rumah tidak mencabut kabel charger handphone yang tertancap. Hal ini membuat adanya hubungan pendek arus listrik.

"Kebakaran di rumah atas nama Bapak Juwari diduga akibat korsleting listrik pada charger handphone yang tidak dilepas setelah digunakan," ujarnya.