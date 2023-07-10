Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kandangnya Terbakar, 25 Ribu Ekor Ayam Mati Terpanggang di Bojonegoro

Dedi Mahdi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:00 WIB
Kandangnya Terbakar, 25 Ribu Ekor Ayam Mati Terpanggang di Bojonegoro
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOJONEGORO - Sebuah kandang ayam di Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar, pada Mingggu 9 Juli 2023. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 25 ribu ekor ayam mati terpanggang.

Kandang ayam yang terbakar ini berada di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Pada Minggu siang, cuaca panas dan kencangnya hembusan angin serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meludeskan seluruh kandang.

Ironisnya, kandang milik Ansori (46) berukuran 16x56 meter ini berisi sebanyak 25 ribu ekor ayam. Kemudian, pakan ayam sebanyak 16 ton.

Seluruh ayam yang baru berusia 9 hari beserta pakanya ikut ludes terbakar. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan, jika pihaknya mengerahkan 4 unit mobil damkar beserta 14 personel untuk memadamkan api.

Sementara kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai Rp1,7 miliar karena bangunan beserta isinya terbakar 100 persen.

(Arief Setyadi )

      
