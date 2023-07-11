Pedagang Gorengan Terima Gerobak Gratis Perindo: Senang Banget, Pasti Mahal Harganya

SEMARANG – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk DPR RI Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution menyerahkan gerobak kepada pedagang kaki lima (PKL) UMKM binaan Partai Perindo, Selasa (11/7/2023).

Salah satu penerimanya Muhammad Rofiq (40) warga Pabelan, Kabupaten Semarang. Rofiq yang sehari-hari berprofesi jadi petani dan berjualan gorengan dan minuman di depan rumahnya itu mengaku senang memperoleh gerobak gratis.

“Apalagi ini dari besi, pasti mahal (harganya),” katanya di Kantor DPD Partai Perindo Jateng, Kota Semarang, ketika ditemui usai menerima bantuan gerobak.

Bapak 2 anak itu mengatakan belum pernah ada partai politik yang memberikan bantuan seperti itu. Menurutnya, ini aksi nyata Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil.

“Nggak nyangka (dapat bantuan gerobak), seneng banget,” lanjutnya.

Rofiq adalah satu dari 4 pedagang kaki lima yang hari itu mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo.

(Khafid Mardiyansyah)