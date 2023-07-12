Dapat Bantuan Gerobak Gratis, Pedagang Mi Ayam Bakso Doakan Partai Perindo Sukses

JAKARTA - Pedagang mi ayam bakso, Astuti, mendoakan Partai Perindo, partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, terus maju.

Doa itu diucapkan Astuti usai menerima gerobak gratis Partai Perindo dan dagangannya diborong Sekjen DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra. Astuti menyebutkan, dia telah berjualan di Jalan Kenanga, RW 02, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selama 4 tahun. Gerobaknya sudah mulai rusak dan lapuk.

"Kendala saya jualan itu kadang kehujanan. Lalu kadang dagangan lagi sepi uang tak bisa diputar. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Partai Perindo bisa membantu gerobak dan jualan saya supaya maju," tuturnya, Rabu (12/7/2023).

Istri Madilah itu menerangkan, dia sejatinya tak mengajukan permintaan gerobak ke partai Perindo. Namun, Partai Perindo berinisiatif menawarkannya gerobak gratis. Ia kemudian diberikan gerobak gratis oleh Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Mendadak ada tim Partai Perindo nyamperin saya lalu saya didata-data, ditawarkan, lalu diproses. Semuanya gratis tak dipungut biaya apapun, gampang tak ribet, tak susah, waktunya juga tak lama sampai berbulan-bulan. Sekarang juga jadi bisa jualan secara online, dibuatkan barcode. Bahkan hari ini mi ayam bakso saya diborong sama Pak Diska. Semuanya habis alhamdulillah," ujarnya.

Dengan diberikan gerobak gratis Partai Perindo, Astuti berharap jualannya bisa lebih maju dan laris. Apalagi, selain diberikan gerobak gratis, Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, membantu dia bisa berjualan secara online sehingga sistem transaksinya pun bisa dilakukan melalui metode transfer sebagaimana pedagang masa kini.

Karena itu, dia berharap Partai Perindo bisa terus maju dan sukses, begitu juga dengan Diska Resha Putra diharapkan bisa menjadi anggota DPRD DPRD Jakarta. Pasalnya, Diska merupakan sosok yang peduli pada rakyat kecil.