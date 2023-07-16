Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Pasukan Elite Rusia Paling Ditakuti, Tugasnya Sabotase hingga Intervensi Musuh

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:04 WIB
5 Pasukan Elite Rusia Paling Ditakuti, Tugasnya Sabotase hingga Intervensi Musuh
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 pasukan elite Rusia yang paling ditakuti. Kekuatan militer Rusia tidak lepas dari kemampuan para pasukan khususnya. Tak heran negara tersebut menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia.

Mengutip Global Fire Power, Rusia memiliki setidaknya lima pasukan khusus dengan keahlian dan kekuatan tempur yang mumpuni sehingga sangat ditakuti di dunia.

Berikut 5 pasukan elit khusus Rusia ini paling ditakuti:

1. Pasukan Akhmat

Pasukan Akhmat adalah pasukan khusus Chechen yang baru saja bergabung untuk membantu Rusia di perang Ukraina. Pasukan ini diketahui merupakan kelompok paramiliter yang memimpin mayoritas umat muslim Rusia. Konon, pasukan Akhmat kerap bertugas tepat di belakang garda terdepan.

Komandan Pasukan Elite Akhmat Chechnya Terbunuh di Ukraina 

2. GRU Spetsnaz

GRU Spetsnaz dikenal sebagai pasukan khusus badan intelijen Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Pasukan yang dibentuk pada tahun 1949 ini dikenal juga sebagai pasukan batman. Sebagai sebuah pasukan khusus, GRU bahkan pernah melakukan operasi pengintaian dan sabotase musuh selama masa Perang Dingin.

3. Russian Airborne Troops

Russian Airborne Troops merupakan pasukan elite yang memiliki kemampuan setara dengan Pasukan Roket Strategis dan Angkatan Luar Angkasa Rusia.

Pasukan ini bertugas di bawah komando Pasukan Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia. Dalam operasinya, pasukan ini bertugas untuk menghalangi pergerakan musuh dari udara dan menjalankan operasi tempur di belakangnya.

Halaman:
1 2
      
