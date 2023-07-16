Mayat Nelayan Asal Tidore Ditemukan di Pantai Pulau Moti

TERNATE - Warga pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara dibuat heboh dengan ditemukannya sesosok mayat yang terdampar di pantai saat air laut surut, Sabtu (15/7/2023.

Warga yang menemukan temuan mayat itu langsung melaporkan ke aparat setempat. Tim SAR yang melakukan pencarian terhadap nelayan Tidore yang hilang beberapa hari kemarin kemudian bergerak menuju lokasi.

Saat di identifikasi, benar saja korban merupakan Jufri Buka nelayan yang dicari tim SAR.

"Tiba di lokasi dan memastikan bahwa benar korban tersebut adalah atas nama Jufri Buka. Korban selanjutnya di evakuasi ke Desa Mafututu Tidore Kepulauan dengan menggunakan RIB 04 Ternate," jelas Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman.

(Awaludin)