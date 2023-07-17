Kisah Prajurit Kopassus Ditertawakan dan Diledek saat Ingin Jadi Jenderal

JAKARTA - Bisa menjadi jenderal TNI merupakan sebuah capaian luar biasa bagi seorang prajurit. Namun, pilu dialami seorang prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang ditertawakan saat mengungkapkan cita-citanyanya ingin menjadi jenderal.

Takdir berkata lain, ledekan dan cemooh yang diterimanya itu terbalaskan dengan dirinya berhasil menjadi jenderal. Bukan hanya menjadi perwira tinggi, namun juga menjadi Danjen Kopassus.

Dia adalah Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo alias Subagyo HS. Dirinya berhasil meraih binta empat saat dipercayaa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1998-1999.

Menukil Sindonews, kisah ledekan itu terjadi saat Subagyo masih perwira menengah Kopassus berpangkat letnan kolonel. Suatu hari, ia sedang berkumpul dengan teman-teman lamanya seraya makan bakmi goreng di Kauman, Yogyakarta.

Sambil ngobrol ngalor ngidul, Bagyo mengungkapkan keinginannya untuk menjadi jenderal suatu saat nanti. Impian yang wajar bagi seorang prajurit.

“Mendengar itu (cita-cita Subagyo), rekan-rekannya spontan menanggapi dengan nada sinis dibarengi gelak tawa,” kata Carmelia Sukmawati dalam buku ’Subagyo HS KASAD dari Piyungan’.

Teman-teman Bagyo menertawakan karena tahu persis latar belakangnya. Siapa orangtuanya, kerabat dan dari mana berasal. Tak heran, impian Bagyo menjadi jenderal dianggap terlalu muluk bagi seorang anak desa.