RSUD Inhil Riau Kebakaran, Sejumlah Ruangan Hangus

PEKANBARU - Musibah kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Ada sejumlah ruangan yang terbakar.

Kebakaran di RSUD Tembilahan Jalan Pangeran Hidayat terjadi pada Selasa (18/7/2023) pukul 03.30 WIB. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian masih dihitung," kata Kapolres Inhil AKBP Norhayat Selasa (18/7/2023).

Berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, kebakaran bersumber dari Ruang Poly Paru. Sempat terdengar suara ledakan yang sangat keras beberapa kali. Kemudian api menyebar ke berbagai ruangan.