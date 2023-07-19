Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pengurus Ponpes di Kota Bogor Jadi Tersangka Pencabulan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |01:06 WIB
Dua Pengurus Ponpes di Kota Bogor Jadi Tersangka Pencabulan
A
A
A

BOGOR - Polisi menetapkan dua pengurus pondok pesantren di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi tersangka. Keduanya diduga telah melakukan pencabulan terhadap tiga santriwatinya.

"Kita lakukan proses pemeriksaan dan sudah memenuhi unsur sebagai tersangka dan kita akan limpahkan kasusnya sampai kejaksaan dan pengadilan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Selasa (18/7/2023).

Adapun kasus tersebut dilaporkan kepada Polresta Bogor Kota pada Januari 2023. Adapun modus yang dilakukan oleh kedua tersangka yang masing-masing berinisial AM dan MMZ yakni dengan bujuk rayu.

"Yang jelas si tersangka ini sudah memenuhi unsur sebagai tersangka terhadap dugaan perbuatan cabul, jadi dibujuk rayu sehingga terjadilah perbuatan cabul itu kepada korban. Itu pengurus ponpes, ada yang pimpinan, nanti kami dalami. Sementara korbannya ada 3, nanti kami dalami lagi," jelasnya.

Penetapan tersangka ini, tambah Bismo, memang membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan, mengumpulkan saksi, alat bukti dan lain sebagainya.

"Komitmen kita dari Polresta Bogor Kota untuk serius lanjutkan proses ini sampai sidang," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement