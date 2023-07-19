Dua Pengurus Ponpes di Kota Bogor Jadi Tersangka Pencabulan

BOGOR - Polisi menetapkan dua pengurus pondok pesantren di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi tersangka. Keduanya diduga telah melakukan pencabulan terhadap tiga santriwatinya.

"Kita lakukan proses pemeriksaan dan sudah memenuhi unsur sebagai tersangka dan kita akan limpahkan kasusnya sampai kejaksaan dan pengadilan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Selasa (18/7/2023).

Adapun kasus tersebut dilaporkan kepada Polresta Bogor Kota pada Januari 2023. Adapun modus yang dilakukan oleh kedua tersangka yang masing-masing berinisial AM dan MMZ yakni dengan bujuk rayu.

"Yang jelas si tersangka ini sudah memenuhi unsur sebagai tersangka terhadap dugaan perbuatan cabul, jadi dibujuk rayu sehingga terjadilah perbuatan cabul itu kepada korban. Itu pengurus ponpes, ada yang pimpinan, nanti kami dalami. Sementara korbannya ada 3, nanti kami dalami lagi," jelasnya.

Penetapan tersangka ini, tambah Bismo, memang membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan, mengumpulkan saksi, alat bukti dan lain sebagainya.

"Komitmen kita dari Polresta Bogor Kota untuk serius lanjutkan proses ini sampai sidang," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)