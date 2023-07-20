Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Segudang Brevet Richard Taruli Horja Tampubolon, Jenderal Jebolan Kopassus!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:05 WIB
Segudang Brevet Richard Taruli Horja Tampubolon, Jenderal Jebolan Kopassus!
Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon (Foto: Kodam16Pattimura)
A
A
A

JAKARTA - Letjen TNI Richard Horja Taruli Tampubolon merupakan salah seorang perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD). Saat ini, dia bertugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 itu memiliki pengalaman di bidang infanteri Komando Pasukan Khususu (Kopassus). Melansir sindonews, berbagai posisi pernah ditempatinya saat dinas di Korps Baret Merah.

Mulai dari Danyon 11/Grup 1/Kopassus, Asintel Danjen Kopassus (2014), Dan Grup 2/Kopassus (2014-2015), Dan Grup 3/Kopassus (2015), hingga Wadanjen Kopassus periode 2017-2018. Tak hanya itu, pria kelahiran berdarah Batak Jakarta 24 Mei 1969 ini juga telah banyak menyandang jabatan penting lain di militer. Sebut saja Wadanjen Kopassus (2017-2018), Kasdam VI Mulawarman (2018-2029), Kaskogabwilhan I (2019-2020), Dankoopsus TNI (2020-2021), hingga Pangdam XVI/Pattimura (2021-2022).

Pada pertengahan 2022, Richard diberikan amanah untuk menjabat Irjenad. Ia pun naik pangkat satu tingkat menjadi Letnan Jenderal alias bintang 3. Namun, pada 17 Juli 2023, ia kembali diangkat menjadi Pangkogabwilhan III.

Richard pernah mengikuti sejumlah operasi militer dalam penugasannya. Di antaranya Operasi Timor Timur, operasi penanganan konflik sosial di Ambon, hingga pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayaf pada 2016.

Berikut ini deretan brevet koleksi Letjen TNI Richard Horja Taruli Tampubolon:

1. Brevet Komando Kopassus

Brevet yang didapat prajurit Kopassus yang telah melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan ini meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan dan gunung, serta rawa dan laut. Setelah melewati tahap ini, seorang prajurit Kopassus akan menerima Brevet Komando di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pangkogabwilhan Brevet TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement