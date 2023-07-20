Segudang Brevet Richard Taruli Horja Tampubolon, Jenderal Jebolan Kopassus!

JAKARTA - Letjen TNI Richard Horja Taruli Tampubolon merupakan salah seorang perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD). Saat ini, dia bertugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 itu memiliki pengalaman di bidang infanteri Komando Pasukan Khususu (Kopassus). Melansir sindonews, berbagai posisi pernah ditempatinya saat dinas di Korps Baret Merah.

BACA JUGA: Daftar Lengkap 96 Perwira Tinggi yang Dimutasi Panglima TNI

Mulai dari Danyon 11/Grup 1/Kopassus, Asintel Danjen Kopassus (2014), Dan Grup 2/Kopassus (2014-2015), Dan Grup 3/Kopassus (2015), hingga Wadanjen Kopassus periode 2017-2018. Tak hanya itu, pria kelahiran berdarah Batak Jakarta 24 Mei 1969 ini juga telah banyak menyandang jabatan penting lain di militer. Sebut saja Wadanjen Kopassus (2017-2018), Kasdam VI Mulawarman (2018-2029), Kaskogabwilhan I (2019-2020), Dankoopsus TNI (2020-2021), hingga Pangdam XVI/Pattimura (2021-2022).

Pada pertengahan 2022, Richard diberikan amanah untuk menjabat Irjenad. Ia pun naik pangkat satu tingkat menjadi Letnan Jenderal alias bintang 3. Namun, pada 17 Juli 2023, ia kembali diangkat menjadi Pangkogabwilhan III.

Richard pernah mengikuti sejumlah operasi militer dalam penugasannya. Di antaranya Operasi Timor Timur, operasi penanganan konflik sosial di Ambon, hingga pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayaf pada 2016.

Berikut ini deretan brevet koleksi Letjen TNI Richard Horja Taruli Tampubolon:

1. Brevet Komando Kopassus

Brevet yang didapat prajurit Kopassus yang telah melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan ini meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan dan gunung, serta rawa dan laut. Setelah melewati tahap ini, seorang prajurit Kopassus akan menerima Brevet Komando di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah.