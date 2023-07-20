Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perayaan Malam Satu Suro: 5 Kebo Bule dan 7 Pusaka Milik Keraton Solo Dikirab

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |02:23 WIB
Perayaan Malam Satu Suro: 5 Kebo Bule dan 7 Pusaka Milik Keraton Solo Dikirab
A
A
A

SOLO - Kirab Pusaka Malam Satu Suro Keraton Solo tahun 2023, Rabu (19/07) malam diikuti 5 Kebo Bule. Selain itu ada 7 pusaka berupa tombak yang juga ikut dikirab.

Pantauan di lapangan kirab dimulai sekitar pukul 12:00 WIB setelah sebelumnya diadakan sejumlah prosesi adat diantaranya, wilujengan dan haul. Ribuan orang pun telah memadati kawasan Kamandungan untuk menyaksikan kirab setiap pergantian tahun baru Islam itu.

"Urutannya jam 7 malam itu wilujengan, setelah wilujengan ingkang khol sampeyan dalem Paku Buwono 10 yang wafat pada malam 1 Suro atau peringatan meninggalnya itu, ada haul," ujar Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta, KRA Dani Nur Adiningrat di Keraton Solo, Rabu (19/07/2023).

Tepat pukul 00.00 WIB, suara lonceng di halaman keraton dibunyikan sebanyak 12 kali. Lima Ekor Kebo Bule mulai bergerak memimpin barisan pembawa pusaka. Putra Mahkota, Kanjeng Gusti Adipati Anom Sudibyo Rajaputra Narendra Ing Mataram berada di barisan depan.

Halaman:
1 2
      
