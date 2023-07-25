5 Fakta Pengeroyokan di Lokalisasi Rawa Bebek, Korban Dianiaya Saat Jemput Pacar

JAKARTA – Aksi pengeroyokan di lokalisasi Gang Royal, Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/7/2023) menewaskan seorang pemuda berinisial FDS. Pemuda berusia 22 tahun itu tewas setelah dikeroyok empat orang hingga meninggal dunia.

Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini:

1. Jemput pacar dari kafe

Menurut Kapolsek Metro Penjaringan, Kompol M Bobby Danuardi pengeroyokan bermula saat FDS bersama temannya datang ke Gang Royal untuk menjemput kekasihnya yang bekerja di kafe.

"Saat itu, Senin 10 Juli 2023, sekitar pukul 3.00 WIB korban (FDS) datang ke Gang Royal untuk menjemput pacarnya," kata Bobby saat rilis di Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (24/7/2023).

BACA JUGA: Polresta Malang Bantu Cari 4 Pelaku Pengeroyokan Tewaskan Mahasiswa NTT

2. Dikeroyok pegawai kafe

Bobby menjelaskan bahwa setiba di lokasi, korban FDS meminta kekasihnya, yang berinisial C, untuk pulang bersamanya. Namun, melihat indikasi adanya pemaksaan, empat pegawai kafe tempat C bekerja langsung mengeroyok FDS.

"Setibanya di sana, korban masuk ke salah satu kafe ingin menjemput pacarnya. Namun oleh para tersangka malah karena menurut para tersangka korban ingin mengambil secara paksa saksi C," ucap Bobby.