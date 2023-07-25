Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembacokan Montir Bengkel di Tambun Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |00:02 WIB
Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembacokan Montir Bengkel di Tambun Bekasi
Foto: Ade Suhardi
BEKASI - Polisi menangkap dua dari tiga pelaku pembacokan seorang montir bengkel yang terjadi di Kampung Gabus Bulak, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa (12/7/2023). Akibatnya, korban berinisial AS (20) mengalami luka sobek di kepala bagian kanan.

"Untuk pelaku pertama MR (21) diamankan dalam waktu 1x24 jam, kemudian untuk SL (27) 3x24 jam setelah kejadian. Meraka ditangkap di rumah temannya. Sedangkan AH masih dalam pengerjaan polisi (DPO)," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi.

Sementara, Kapolsek Tambun Kompol Stanlly Soselisa menjelaskan motifnya ini lantaran korban sering melakukan komunikasi via chat dengan mantan istri AH. Karena cemburu, emosi, kemudian mengajak SL dan MR tadi untuk melukai korban. 

"Saat kejadian korban sedang duduk di depan bengkel, tiba-tiba pelaku tiga orang ini datang menggunakan sepeda motor yang satu tadi menunggu di motor yang dua turun dan melakukan pembacokan. Kemudian, setelah melakukan pembacokan pelaku kembali ke motor mereka kabur," jelas Stanlly.

Mereka saling membagi peran, kata Stanlly, MR membacok korban dengan pedang panjang, sementara ML yang mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan AH pelaku yang merencanakan.

"Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala hingga ada sepuluh jahitan, dan korban sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan dari dokter," jelasnya.

Topik Artikel :
Bekasi Pembacokan Penganiayaan
