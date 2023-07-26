5 Bajak Laut yang Terkenal Kejam Sepanjang Sejarah

JAKARTA- Sederet lima bajak laut yang terkenal kejam sepanjang sejarah menarik untuk diulas. Pasalnya, pada kurun waktu abad ke-17 hingga abad ke-18, bajak laut benar-benar eksis berlayar di lautan.

Para kelompok bajak laut sebagian besar berisikan pria dengan perawakan kekar dan kemampuan bertarung mumpuni. Meski begitu begitu, tidak jarang pula terdapat kru wanita dengan kemampuan yang tak kalah hebatnya.

Oleh sebab itu, bajak laut dikenal sebagai kelompok penjarah kapal yang mampu memaksa kapal jarahannya menyerah tanpa perlawanan.

Melansir dari Sky History, berikut adalah 5 bajak laut yang terkenal paling kejam sepanjang sejarah.

1. Ned Low

Salah satu bajak laut paling terkenal kejam adalah Edward 'Ned' Low. Singkat cerita, dalam waktu sekejap setelah menjadi bajak laut, Ned Low langsung terkenal dengan kebrutalannya. Beberapa kebrutalannya antara lain adalah pembantaian 53 awak kapal rampasan dan menyisakan satu orang untuk memakan hati kawannya sendiri.

Kemudian Low juga pernah memanggang seorang koki yang ditangkap hidup-hidup serta memotong telinga seorang kapten yang ia tangkap dan memaksa untuk memakannya.

Ned Low akhirnya ditangkap pada tahun 1724 oleh orang-orang dari Prancis. Orang-orang tersebut dikenal tak pandang bulu untuk menggantung para perampok yang ditangkap.