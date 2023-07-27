Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasbi Hasan Diduga Cek Kesehatan dengan Uang Suap Perkara MA, Ini 4 Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:01 WIB
Hasbi Hasan Diduga Cek Kesehatan dengan Uang Suap Perkara MA, Ini 4 Faktanya
Hasbi Hasan. (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tersangka suap pengurusan perkara Mahkamah Agung (MA) Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan (HH) diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsinya untuk cek kesehatan di luar negeri.

Berikut fakta-fakta terkait hal ini:

 BACA JUGA:

1. Dikonfirmasi saksi

Dugaan terkait pengecekan kesehatan HH dikonfirmasi oleh seorang saksi, dokter bernama Rustan Efendi.

"Rustan Efendi (Dokter), saksi hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pemanfaatan uang oleh tersangka HH dari hasil suap pengurusan MA untuk cek kesehatan di luar negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (26/7/2023).

 BACA JUGA:

2. Panggil anggota TNI sebagai saksi

Sementara itu, Bagus Dwi Cahya, seorang anggota TNI yang juga menjadi saksi dari kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, mangkir dari pemanggilan tim penyidik KPK. Ali mengatakan bahwa KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

"Bagus Dwi Cahya (anggota TNI), saksi tidak hadir dan hingga saat ini tim penyidik belum menerima konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya. Kami ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
