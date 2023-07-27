Soekarno, Koesno Kecil yang Diganti Namanya Karena Kerap Sakit-sakitan

KOESNO, nama Soekarno pada saat kecil. Bung Karno saat usai enam bulan kerap terserang penyakit. Dalam kondisi kritis, Sang Proklamator RI tersebut dibawa keluarganya ke Ploso, Jombang. Beruntung ada Denmas Mendung yang mengobatinya hingga sembuh.

Raden Soekeni dan istrinya Ida Ayu begitu sedih mengetahui putranya, Koesno, sakit-sakitan. Beruntung, Soekeni ingat ada orang pintar bernama Denmas Mendung yang suka mengobati orang sakit. Tanpa pikir panjang, Soekeni diantar tetangganya naik dokar mendatangi orang pintar di Kedungpring, Kabuh, berjarak sekitar empat kilometer dari kediaman mereka.

Tapi, Denmas Mendung bersedia mengobati Koesno dengan syarat jika sembuh yang bersangkutan akan dijadikan anak angkat. Namanya juga akan diganti karena nama Koesno terlalu berat bagi sang bayi. Soekeni saat itu menunggu di luar. Yang membawa masuk Koesno ke orang pintar adalah tetangganya.

Setelah diberi tahu permintaan orang pintar tadi, Soekeni menyetujui karena tidak ada pilihan. Yang ada dalam pikirannya bagaimana anaknya cepat sembuh.

Singkat cerita, Koesno akhirnya sembuh setelah diobati. Betapa senangnya Soekeni dan Ida Ayu melihat putra mereka sembuh. Namun, Ida Ayu penasaran dengan orang pintar yang memakai nama samaran Denmas Mendung karena tidak mau menerima imbalan apa pun dari pasiennya.

Ida Ayu pun mendesak suaminya, Soekeni, agar dipertemukan dengan Denmas Mendung untuk sekadar mengucapkan terima kasih. Tapi, Soekeni terus berkelit. Sampai akhirnya Soekeni tidak bisa mengelak memenuhi permintaan istrinya.

Akhirnya, mereka berdua naik andong menuju kediaman orang pintar. Sedangkan Koesno kecil dan kakaknya Karsinah yang kemudian berganti nama Soekarmini atau di Blitar biasa dipanggil Bu Wardoyo dititipkan ke tetangga.