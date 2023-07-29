Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Gembong Narkoba Freddy Budiman Meninggal Tersenyum Usai Ditembak Mati

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Gembong Narkoba Freddy Budiman Meninggal Tersenyum Usai Ditembak Mati
Freddy Budiman (Foto: Antara)
JAKARTA - Bandar Narkoba kelas kakap Freddy Budiman meninggal setelah dieksekusi regu tembak pada 29 Juli 2016 silam. Jasadnya disebut tersenyum.

Kesaksian itu disampaikan Ustadz Fatih Karim. Dalam ingatannya, sebelum dieksekusi mati, Freddy diketahui bertobat dan mengakui dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ustadz Fatih Karim menjadi salah satu saksi pertaubatan Freddy Budiman.

Saat dirinya datang ke ke Lapas Nusa Kambangan untuk ceramah, ia melihat sosok yang mencolok di antara tahanan lain.

"Saya ngisi pengajian di penjara itu, ini isinya orang penjara semua. Saya kan nggak kenal wajahnya. Begitu saya lihat di kanan, ada orang pakai koko putih, kopiah putih, berjenggot putih, dari tadi sampai akhir pengajian nangis senangis-nangisnya. Pipinya basah dengan air mata," kata Ustadz Fatih dilansir dari channel YouTube Khutbah Muslim, beberapa waktu lalu.

"Saya tanya ke penjaga penjara, 'Dia siapa? Dia Freddy Budiman'. Almarhum, ada yang masih ingat Freddy Budiman? Pengedar narkoba kelas kakap, bukan kakap lagi sudah paus," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
