Melawan saat Ditangkap, Pembunuh Pedagang Jamu Roboh Setelah Dua Kali Ditembak

KARAWANG - Pelaku pembunuhan pedagang jamu di Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, Karawang roboh ditembak Tim Sanggabuana Polres Karawang. Pelaku, S (31) terpaksa ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap dari tempat persembunyian.

"Pelaku kami tangkap pukul 2.00 WIB, Jumat (28/7) dini hari saat sedang bersembunyi di rumah temannya di wilayah Kecamatan Batujaya. Kami melakukan tindakan tegas terukur karena pelaku melawan saat akan ditangkap," kata Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Wicaksono, saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Jumat (28/7/23).

Menurut Wirdhanto, pelaku S sempat buron selama 10 hari dan sering berpindah tempat sejak peristiwa pembunuhan tersebut. Namun Tim Sanggabuana Polres Karawang berhasil mencium keberadaan pelaku diwilayah Kecamatan Batujaya yang sedang sembunyi di rumah kawannya.

"Tim Sanggabuana segera bergerak ke lokasi tempat pelaku sembunyi dan menemukan keberadaannya," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku mengaku kesal dengan korban Frimuldani (36) karena permintaannya meminta sebotol minuman keras tidak dikabulkan. Pelaku yang saat kejadian sedang mabuk minuman marah dan mengambil botol kemudian dipecahkan dan pecahan botol di tusuk ke kepala korban. Tak hanya itu pelaku juga mengambil senjata tajam dan menusukan kepada pelaku berkali- kali.