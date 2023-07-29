Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Melawan saat Ditangkap, Pembunuh Pedagang Jamu Roboh Setelah Dua Kali Ditembak

Nila Kusuma , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |03:01 WIB
Melawan saat Ditangkap, Pembunuh Pedagang Jamu Roboh Setelah Dua Kali Ditembak
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Pelaku pembunuhan pedagang jamu di Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, Karawang roboh ditembak Tim Sanggabuana Polres Karawang. Pelaku, S (31) terpaksa ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap dari tempat persembunyian.

"Pelaku kami tangkap pukul 2.00 WIB, Jumat (28/7) dini hari saat sedang bersembunyi di rumah temannya di wilayah Kecamatan Batujaya. Kami melakukan tindakan tegas terukur karena pelaku melawan saat akan ditangkap," kata Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Wicaksono, saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Jumat (28/7/23).

Menurut Wirdhanto, pelaku S sempat buron selama 10 hari dan sering berpindah tempat sejak peristiwa pembunuhan tersebut. Namun Tim Sanggabuana Polres Karawang berhasil mencium keberadaan pelaku diwilayah Kecamatan Batujaya yang sedang sembunyi di rumah kawannya.

"Tim Sanggabuana segera bergerak ke lokasi tempat pelaku sembunyi dan menemukan keberadaannya," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku mengaku kesal dengan korban Frimuldani (36) karena permintaannya meminta sebotol minuman keras tidak dikabulkan. Pelaku yang saat kejadian sedang mabuk minuman marah dan mengambil botol kemudian dipecahkan dan pecahan botol di tusuk ke kepala korban. Tak hanya itu pelaku juga mengambil senjata tajam dan menusukan kepada pelaku berkali- kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement