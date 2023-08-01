Nahas, Lansia di Tangsel Tewas Jatuh ke Dasar Sumur Mesin Air

TANGERANG SELATAN - Seorang pria lanjut usia (lansia) dilaporkan nyemplung ke sumur mesin air di kediamannya, Jalan Gunung Indah III RT02 RW11, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (31/7/2023).

Peristiwa itu baru diketahui sekira pukul 16.00 WIB. Korban berinisial SIN (60) ditemukan tergeletak di mesin air. Pihak keluarga lantas meminta tolong warga sekitar dan melapor ke Ketua RT setempat.

"Tadi dilaporin ke saya itu sekitar pukul 4 sore. Yang lapor keluarganya," tutur Ketua RT, Mas'ud.

Saat kejadian, korban tengah berada seorang diri di dalam rumah. Belum diketahui penyebab korban berada di dalam lubang sumur air hingga akhirnya ditemukan pihak keluarga yang datang.

"Dia lagi sendiri. Keluarga yang lain sedang pergi nginep di rumah anaknya," ujar Mas'ud.

Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Rescue Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan tiba di lokasi sekira pukul 17.30 WIB. Setelah dicek ke dalam sumur, korban dinyatakan meninggal dunia.

"Sudah kondisi meninggal," ungkapnya.