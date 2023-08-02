Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Video Bule Bersetubuh di Pantai Mencemarkan Pariwisata Bali

Indira Arri , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:07 WIB
Video Bule Bersetubuh di Pantai Mencemarkan Pariwisata Bali
Bule bersetubuh di pantai (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

DENPASAR - Hebohnya video bule bersetubuh di pantai kemudian disebut dilakukan di Pantai Canggu, Ditreskrimsus Polda Bali mengindikasi adanya upaya pencemaran terkait video asusila yang beredar luas melalui pesan berantai itu.

Polisi pun tengah menelusuri penyebar pertama video yang menggambarkan tindakan tak senonoh dua bule di pasir pantai di mana dalam salah satu video tersebut ditulis Pantai Canggu tersebut.

Kasubdit Lima Siber Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Nanang Prihasmoko mengatakan, jajarannya menemukan banyak video serupa beredar luas melalui pesan berantai.

Meski memiliki banyak kesamaan, namun dalam video berisikan keterangan nama lokasi pantai berbeda, yang kesemuanya ada di Bali.

Dari hasil penyelidikan, tak ditemukan lokasi pantai di Bali yang teridentifikasi sesuai dengan keterangan sejumlah lokasi tersebut.

"Saat ini, pihak kepolisian tengah mengejar penyebar pertama video tersebut," ujar AKBP Manang Prihasmoko, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
