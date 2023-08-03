Kisah Keris Sakti Mpu Gandring, Bunuh Empunya Hingga 3 Raja

KISAH Keris Mpu Gandring yang menewaskan sang pemesan hingga tiga raja masih menarik untuk diketahui sampai saat ini. Sebab, kutukan sang pembuat yakni Mpu Gandring bahwa keris tersebut meminta beberapa tumbal dari kalangan penguasa Kerajaan Singasari benar terbukti.

Kutukan keris tersebut pun benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Asal-usul Keris Mpu Gandring Keris merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok, yang pada awal abad ke-13 merupakan prajurit dari Tumapel, sekarang Singasari, di Malang.

Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi akuwu (camat) di Tumapel. Hal inidilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes.

Kebo Ijo yang merupakan sabahat karib Ken Arok jadi salah satu korban dari kutukan Keris Mpu Gandring tersebut. Cerita bermula ketika Kebo Ijo begitu tertarik dengan keris yang dibawa pulang oleh Ken Arok dari Lulumbang usai terjadi perebutan yang berujung tewasnya Mpu Gandring sang pembuat keris sakti tersebut.

Mulanya Mpu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu satu tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar.

Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Mpu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh tujuh orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya.