HOME NEWS NASIONAL

Alasan MUI Keluarkan Fatwa Panji Gumilang Nodai Agama

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:34 WIB
Alasan MUI Keluarkan Fatwa Panji Gumilang Nodai Agama
Panji Gumilang. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penistaan agama Panji Gumilang memasuki babak baru. Pimpinan Ponpes Al Zaytun itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri.

Terkait Panji Gumilang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui telah mengeluarkan fatwa tentang penodaan agama yang dilakukannya.

BACA JUGA:

Mahfud MD Tegaskan Kasus Panji Gumilang Tak Hanya soal Penistaan Agama 

Sekretariat Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, menyebutkan ada 10 hal pertimbangan yang membuat pihaknya menilai Panji Gumilang menodai agama. Salah satunya menafsirkan Alquran tidak sesuai kaidah.

"Jelas, jelas (Panji Gumilang menodai agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Alquran tidak sesuai dengan kaidah," ujar Amirsyah di Jakarta dikutip Kamis (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
