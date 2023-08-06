Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Oppenheimer, Ilmuwan Fisika yang Dijuluki Father of Atomic Bomb

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:01 WIB
Sosok Oppenheimer, Ilmuwan Fisika yang Dijuluki <i>Father of Atomic Bomb</i>
Ilustrasi ledakan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Amerika Serikat (AS) diketahui menjadi negara yang menciptakan nuklir melalui sebuah proyek bernama The Manhattan Project di Los Alamos, New Mexico.

Uji coba pertama senjata ini berlangsung di gurun Alamogordo pada 16 Juli 1945. Dan kurang dari sebulan, dua buah bom atom meledak di Jepang. Tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia II. Dari situlah muncul nama Oppenheimer.

Oppenheimer ini dibuat oleh ilmuwan pembuat bom atom untuk Hiroshima dan Nagasaki. Dia adalah seorang ilmuwan fisika yang berhasil menjadi kepala laboratorium The Manhattan Project sekaligus menemukan bom atom. Berkat hal ini pula dirinya disebut sebagai "Father of Atomic Bomb".

Dilansir Atomic Archive, Julius Robert Oppenheimer lahir di New York City, 22 April 1904. Ayahnya adalah seorang penjual tekstil Jerman kaya raya, sedangkan ibunya adalah seorang seniman keturunan yahudi.

Oppenheimer adalah lulusan Ethical Culture Society School yang kemudian masuk ke Harvard pada 1922. Pada mulanya, Oppenheimer tertarik dengan kimia sebelum akhirnya beralih ke fisika.

Dia lulus pada 1925 dan segara bekerja dibawah JJ Thomson di Laboratorium Cavendish, Universitas Cambridge, Inggris. Setahun berselang, dirinya dibawah Max Born belajar di Universitas Gottingen dan meraih gelar Ph.D di usia 22 tahun serta menerbitkan banyak kontribusi penting untuk teori kuantum yang baru dikembangkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196//tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776//mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222//gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540//zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464//zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446//bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement