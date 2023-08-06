Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warung Bakso di Cimahi Ludes Terbakar Diduga Korsleting Listrik

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:30 WIB
Warung Bakso di Cimahi Ludes Terbakar Diduga Korsleting Listrik
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

CIMAHI - Sebuah warung bakso di Cimahi, Jawa Barat ludes dilalap api pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Dalam video amatir, api terlihat dengan cepat membesar dan menghanguskan warung bakso di Jalan Kerkof, Cimahi Selatan itu.

Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu memudahkan api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian warung.

Menurut warga, Gungun Gunawan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik.

Dengan menerjunkan dua unit pancar, petugas pemadam berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama satu jam. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement