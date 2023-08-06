Warung Bakso di Cimahi Ludes Terbakar Diduga Korsleting Listrik

CIMAHI - Sebuah warung bakso di Cimahi, Jawa Barat ludes dilalap api pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Dalam video amatir, api terlihat dengan cepat membesar dan menghanguskan warung bakso di Jalan Kerkof, Cimahi Selatan itu.

Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu memudahkan api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian warung.

Menurut warga, Gungun Gunawan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik.

Dengan menerjunkan dua unit pancar, petugas pemadam berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama satu jam. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.

(Arief Setyadi )