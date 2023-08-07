Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Pria Berkapak Rampok Toko Grosir di Agam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:13 WIB
4 Fakta Pria Berkapak Rampok Toko Grosir di Agam
Perampok berkapak uang jutaan rupiah dari toko grosir di Agam, Sumbar. (tangkapan layar)
AGAM - Perampokan terjadi di toko grosir di Jorong Balai Gurah, Ampek Angkat Candung, Agam, Sumbar, Jumat 4 Agustus 2023. Dalam kejadian ini, pelaku menggasak uang tunai jutaan rupiah.

Berikut fakta-fakta mengenai perampokan di toko grosir di wilayah Agam, Sumbar, sebagaimana dirangkum pada Senin (7/8/2023) :

1. Gunakan Kapak

Berdasarkan rekaman CCTV, dalam menjalankan aksinya, pelaku mengenakan helm biru masuk ke warung grosir di Jorong Balai Gurah, Ampek Angkat Candung, Agam, Sumbar, Jumat 4 Agustus 2023.

Selain itu, pelaku yang berjaket hitam tersebut tampak membawa kapak untuk melancarkan aksinya. Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan masker hitam serta sarung tangan putih.

2. Gasak Uang Tunai Rp4,5 Juta

Pelaku yang membawa kapak itu mengancam penjaga warung, Jannah (19). Korban pun ketakutan

Dia terkejut dan merintih minta ampun setelah diancam dengan kapak, lalu menuruti semua keinginan pelaku.

Sekira Rp4,5 juta uang yang ada di dalam laci meja kasir ludes digondol pelaku.

"Ndak odo lagi oi (sudah tak ada lagi)," kata Jannah di tengah ancaman pelaku tampak dari rekaman CCTV.

"Bagi," timpal pelaku mengambil jarahannya.

