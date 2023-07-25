Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Emak-Emak Tewas saat Rumahnya Dirampok, Ditusuk di Bagian Kepala

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:15 WIB
Emak-Emak Tewas saat Rumahnya Dirampok, Ditusuk di Bagian Kepala
TANJAB TIMUR - Seorang emak-emak meregang nyawa usai rumahnya di Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur dirampok.

Korban yang diketahui bernama Dahlina (45), tewas dengan luka tusukan di bagian kepalanya.

"Kejadian penganiayaan hingga mengakibatkan kematian tersebut pada akhir pekan lalu. Korban baru pertama kali ditemukan oleh tetangga korban sudah dalam keadaan kritis," ujar Kasat Reskrim Polres Tanjab Timur, AKP Ridho Prasetya, Selasa (25/7/2023).

Saat ditemukan, katanya, korban masih tersadar. Nahas, korban yang diduga mengalami pendarahan di bagian kepalanya akhirnya tidak tertolong lagi.

Dari keterangan para saksi, dia menjelaskan, saat terjadi perampokan, korban sempat berteriak minta tolong kepada warga.

Sementara, ketika kejadian suami korban sedang tidak berada di rumah. "Dalam melakukan aksinya, pelaku berhasil membawa kabur ponsel dan perhiasan milik korban yang melekat di tubuhnya," ujar Ridho.

Dia menambahkan, untuk barang perhiasan milik ibu rumah tangga yang hilang diantaranya cincin, gelang dan kalung emas.

Topik Artikel :
perampokan pembunuhan
