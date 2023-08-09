4 Fakta Guru Bunuh Diri di Flyover Ciputat, Tubuhnya Timpa Pengendara Motor

TANGSEL - Seorang pria nekat melompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/8/2023) siang. Korban pun tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Salah satu pedagang yang berada persis di tapi jalan bawah flyover, Yanto (50) mengatakan, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dari atas. Berikut fakta-faktanya.

1. Korban jatuh dari dari ketinggian

Yanto mengatakan, korban tiba-tiba jatuh dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel). Saat itu lalu lintas jalan cukup ramai.

Jatuh menghantam aspal, tubuh korban langsung tak bergerak. Yang lompat dari atas langsung enggak bergerak," ujarnya kepada Okezone di lokasi.

2. Sempat timpa pengguna jalan

Masih menurut keterangan Yanto, tubuh korban sempat menimpa pengendara motor yang sedang melintas di bawah flyover Ciputat.

"Saya lagi ngelayanin, dia langsung jatuh dari atas menimpa motor. Pengendaranya perempuan, tapi enggak apa-apa, cuman jatuh saja," ujarnya.