Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Guru Bunuh Diri di Flyover Ciputat, Tubuhnya Timpa Pengendara Motor

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:22 WIB
4 Fakta Guru Bunuh Diri di Flyover Ciputat, Tubuhnya Timpa Pengendara Motor
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

TANGSEL - Seorang pria nekat melompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/8/2023) siang. Korban pun tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Salah satu pedagang yang berada persis di tapi jalan bawah flyover, Yanto (50) mengatakan, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dari atas. Berikut fakta-faktanya.

1. Korban jatuh dari dari ketinggian

Yanto mengatakan, korban tiba-tiba jatuh dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel). Saat itu lalu lintas jalan cukup ramai.

Jatuh menghantam aspal, tubuh korban langsung tak bergerak. Yang lompat dari atas langsung enggak bergerak," ujarnya kepada Okezone di lokasi.

2. Sempat timpa pengguna jalan

Masih menurut keterangan Yanto, tubuh korban sempat menimpa pengendara motor yang sedang melintas di bawah flyover Ciputat.

"Saya lagi ngelayanin, dia langsung jatuh dari atas menimpa motor. Pengendaranya perempuan, tapi enggak apa-apa, cuman jatuh saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement