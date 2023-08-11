Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Hawaii , KJRI Los Angeles: Tidak Ada WNI Jadi Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:34 WIB
Kebakaran Hutan Hawaii , KJRI Los Angeles: Tidak Ada WNI Jadi Korban
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA Kebakaran hutan yang melanda Kota Lahaina, Maui, Hawaii, Amerika Serikat (AS) hingga Kamis, (10/8/2023) telah menewaskan setidaknya 53 orang. Kebakaran dahsyat itu juga diperparah oleh badai kategori 4 Dora.

Perwakilan Indonesia di Los Angeles telah melakukan koordinasi dengan kelompok masyarakat Indonesia di Hawaii. Hingga ssat ini, belum ada laporan tentang korban warga negara Indonesia (WNI) dalam bencana tersebut.

“KJRI Los Angeles telah koordinasi dengan otoritas setempat dan kelompok masyarakat Indonesia di Hawaii. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada media, Jumat, (11/8/2023).

“KJRI Los Angeles terus memonitor situasi dan berikan imbauan kepada para WNI.”

