HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Anggota Paskibra Meninggal, Diduga Kelelahan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:05 WIB
4 Fakta Anggota Paskibra Meninggal, Diduga Kelelahan!
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswi anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra) bernama Tung Aulia Delfi Safitri (16) meninggal dunia pada Rabu 9 Agustus 2023. Ajal menjemputnya seusai melaksanakan latihan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Diduga Kelelahan

Pelajar SMK N 2 Gedangsari asal Kalurahan Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah itu diduga mengalami kelelahan setelah menjalani sesi latihan.

Diduga Tung Aulia mengalami kelelehan usai latihan Paskibraka nyaris seharian. Tung Aulia tiba-tiba jatuh sakit usai tiba di rumahnya selepas maghrib.

2. Diduga Telat Penanganan

Di samping itu, penanganan siswi malang itu dianggap terlambat usai pelayanan Puskesmas Bayat. Puskesmas tersebut tidak ada dokter dan sopir ambulans yang berjaga. Akibatnya, nyawa siswi tersebut tidak dapat tertolong.

Hal tersebut dibenarkan T, warga Dusun Bogem Kalurahan Bogem Kecamatan Bayat. Ketika dihubungi melalui nomor pribadinya. T mengakui jika Tung Aulia meninggal dunia pada Rabu 9 Agustus 2023 malam.

3. Keluarga Geram

 

Pihak keluarga sebenarnya sudah membawa Tung Aulia ke Puskesmas terdekat. Namun, upaya mereka sia-sia karena tidak ada dokter dan tidak ada sopir ambulans untuk merujuknya ke rumah sakit.

"Geger mas kemarin. Warga di sini pada nggruduk ke Puskesmas," ujar T, Kamis 11 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
