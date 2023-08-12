Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mantri Ableh, Sosok yang Bikin Warga Satu Kampung di Karawang Candu Narkoba

Nila Kusuma , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:30 WIB
Mantri Ableh, Sosok yang Bikin Warga Satu Kampung di Karawang Candu Narkoba
Illustrasi (foto: dok Okezone)
KARAWANG - Kasus kecanduan narkoba warga satu kampung di Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Karawang tidak lepas dari peran, Ruhiyat, yang dipanggil Mantri Ableh dan dijuluki Menteri Kesehatan, di Desa Mulyajaya.

Melalui Matri Ableh ini peredaran obat keras tertentu (OKT) menjalar hingga satu kampung. Ratusan warga kecanduan obat tersebut hingga mengkonsumsinya setiap hari.

Menurut Kepala Desa Mulyajaya, Endang Macan Citarum mengatakan, jika Mantri Ableh yang menjadi penyebab warga desa menjadi candu. Kemampuannya untuk 'meracuni' warga desa dianggap pintar hingga warga menjadi candu.

"Padahal dia itu tidak sekolah, tapi dipanggil oleh warga Menteri Kesehatan. Setelah obat banyak beredar dia dipanggil Mantri Ableh. Kata warga obat tramadol dan hexymer yang dijualnya itu manjur untuk meningkatkan stamina," katanya.

Menurut Endang, Mantri Ableh berhasil meracuni ratusan warga Desa Mulyajaya. Yang membuatnya miris karena warganya dari mulai anak-anak sekolah dasar hingga manula menjadi candu dan setiap hari mengkonsumsi obat tersebut.

"Saya mendengar sendiri dari warga mantri Ableh memasarkan obat itu bukan hanya untuk pemuda tapi juga anak sekolah dasar atau nenek-nenek. Jadi semua kalangan di desa saya mengkonsumsi narkoba," katanya.

Topik Artikel :
Karawang Mantri Ableh Narkoba
