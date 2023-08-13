Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganggu Aktifitas Masyarakat, TPS Liar di Bekasi Utara Ditutup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:30 WIB
Ganggu Aktifitas Masyarakat, TPS Liar di Bekasi Utara Ditutup
TPS liar di Bekasi Utara (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, yang berada di kawasan Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. TPS liar ini ditutup lantaran mengganggu aktifikitas warga.

Penutupan TPS liar dilakukan langsung oleh Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Adapun sebelum dilaksanakan penutupan, sampah-sampah terlebih dahulu dibersihkan.

“Sampah yang telah menumpuk tinggi dan bertahun-tahun ini sangat mengganggu aktifitas warga apalagi sudah mengganggu jalanan utama, sehingga sangat mengganggu lalu lintas,” kata Tri Adhianto dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).

Menurut Tri penutupan TPS liar tersebut sangat diperlukan termasuk agar tidak merusak dan mencemari lingkungan warga. Sebab, TPS liar membawa sejumlah dampak baik itu kualitas udara hingga air tanah.

Halaman:
1 2
      
Kota Bekasi TPS Liar Sampah
