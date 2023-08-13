Berawal Cekcok di Arena Balap Motor, Dua Wanita Duel di Tempat Umum

Dua wanita duel di tempat umum (foto: dok ist)

BAUBAU - Dipicu saling ketersinggungan, dua wanita muda terlibat duel di kawasan Jembatan Batu di Kelurahan Wale, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi duel ini sempat terrekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Dalam video berdurasi hampir dua menit tersebut, terlihat dua wanita muda berduel hebat menjadi tontonan banyak orang. Belakangan diketahui aksi perkelahian itu terjadi pada 7 Agustus 2023 lalu, sekitar pukul 20.00 Wita.

Perkelahian yang berlangsung beberapa menit diiringi sorak sorai penonton bahkan tidak sedikit yang merekam aksi tersebut menggunakan kamera handphone.

Perkelahian terhenti setelah satu wanita yang terlibat duel sudah merasa kesakitan, dan meminta tolong untuk dilerai. Dua wanita muda yang terlibat perkelahian ini diketahui berinisial SF dan AD.

Sebelumnya keduanya terlibat cekcok di pintu masuk arena balap motor yang digelar pada 6 agustus lalu, sehingga terlontar kalimat yang saling menyinggung, keesokan harinya keduanya bertemu untuk berduel.

“Keduanya sudah diperiksa dan sepakat untuk berdamai,” kata Kapolsek Kawasan Pelabuhan Baubau, Iptu Laode Walimu, Sabtu (12/8/2023).

(Awaludin)