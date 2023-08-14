Pedagang di Tegal Senang Dapat Gerobak dari Perindo

TEGAL - Para pedagang tampak senang dengan adanya pemberian gerobak yang diberikan oleh DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Mereka terlihat antusias saat menerima bantuan.

DPW Partai Perindo Jawa Tengah berharap dengan pemberian gerobak ke para pedagang sayur keliling di Kabupaten Tegal bisa membuat ekonomi masyarakat semakin maju.

Bantuan gerobak ini diberikan kepada 25 pedagang sayur keliling yang ada di Kabupaten Tegal.

"Semoga usahanya semakin maju dan meningkat ekonominya,” kata Ketua DPW Perindo Jateng, Wuryanto, usai menghadiri rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus DPD, bacaleg dan DPRt di Kabupaten Tegal, Minggu 13 Agustus 2023.

Pemberian gerobak tersebut menjadi sebagai bukti nyata kepedulian Partai Perindo, partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu ke masyarakat kecil.

(Arief Setyadi )