Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Djoko Pekik Wafat, Ternyata Sudah Siapkan Liang Lahat Sejak Masih Hidup

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |05:52 WIB
5 Fakta Djoko Pekik Wafat, Ternyata Sudah Siapkan Liang Lahat Sejak Masih Hidup
Mendiang Djoko Pekik di Rumah Duka (Foto: Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Dunia seni menghembuskan kabar duka. maestro lukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik wafat karena sakit, Sabtu (13/8/2023).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Akan Dimakamkan di Taman Makam Seniman

Jenazah Djoko Pekik dimakamkan di Komplek Pemakaman Seniman Jogja, Taman Makam Seniman Giri Sapto, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (13/8/2023).

2. Sudah Siapkan Liang Makam Semenjak Hidup

"Itu permintaan Bapak dan sudah disiapkan makamnya oleh Bapak sendiri. Sudah beberapa tahun yang lalu disiapkan," kata anak ketiga Djoko Pekik, Inten Lugut Lateng, saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

3. Dimakamkan Minggu Siang

Inten menyampaikan bahwa jenazah ayahnya diberangkatkan dari tempat kediaman di Sembungan, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, menuju ke Taman Makam Seniman Giri Sapto sekitar pukul 13.00 WIB, Minggu (13/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
obituari Djoko Pekik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183988//wiranto_kenang_momen_terakhir_bersama_istri-5kt8_large.jpg
Wiranto Kenang Momen Terakhir Bersama Istri Jelang Wafat: Baru Rayakan 50 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977//kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975//wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967//istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963//istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement