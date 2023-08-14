5 Fakta Djoko Pekik Wafat, Ternyata Sudah Siapkan Liang Lahat Sejak Masih Hidup

YOGYAKARTA - Dunia seni menghembuskan kabar duka. maestro lukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik wafat karena sakit, Sabtu (13/8/2023).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Akan Dimakamkan di Taman Makam Seniman

Jenazah Djoko Pekik dimakamkan di Komplek Pemakaman Seniman Jogja, Taman Makam Seniman Giri Sapto, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (13/8/2023).

2. Sudah Siapkan Liang Makam Semenjak Hidup

"Itu permintaan Bapak dan sudah disiapkan makamnya oleh Bapak sendiri. Sudah beberapa tahun yang lalu disiapkan," kata anak ketiga Djoko Pekik, Inten Lugut Lateng, saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

3. Dimakamkan Minggu Siang

Inten menyampaikan bahwa jenazah ayahnya diberangkatkan dari tempat kediaman di Sembungan, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, menuju ke Taman Makam Seniman Giri Sapto sekitar pukul 13.00 WIB, Minggu (13/8/2023).