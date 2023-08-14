Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia yang Lecehkan Anak SD di Jatinegara Sempat Kepergok Warga, Malah Pindah Lokasi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |00:01 WIB
Lansia yang Lecehkan Anak SD di Jatinegara Sempat Kepergok Warga, Malah Pindah Lokasi
Kekek tukang servis sofa lecehkan anak SD/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

JAKARTA - Pria lansia nekat melecehkan anak di bawah umur ketika tengah pulang sekolah. Pria lansia itu melancarkan aksi bejatnya pada Jumat kemarin (11/8/2023) sekira pukul 09.00 WIB. Diketahui, pelaku berprofesi sebagai tukang servis sofa keliling di wilayah Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua RT di lokasi kejadian, Imam Maulana menjelaskan pelaku diketahui berusia lanjut yakni sekira 70 tahun. Dia mengatakan pelaku sering keliling di sekitar lokasi kediamannya sebagai tukang servis sofa dan gorden keliling.

 BACA JUGA:

"Pelaku itu usianya sekitar 70 tahunan, dia itu berprofesi sebagai tukang servis tambal sofa keliling. Dia pakai sepeda suka wara-wiri di wilayah sini," ujar Imam di kediamannya, Cipinang Muara, Jatinegara, Minggu (13/8/2023).

Imam menjelaskan aksi pelaku sebenarnya dipergoki dahulu oleh salah seorang wanita paruh baya di lokasi kejadian. Imam mengatakan wanita yang disebutnya mengenakan jilbab hitam itu menyaksikan pelaku tengah meraba dada anak perempuan tersebut.

 BACA JUGA:

"Ibu itu melihat pelaku melecehkan anak itu, ketika dipergoki, pelaku langsung tarik tangannya. Pelaku tua renta itu bilang dia lagi menunggu tas siswa SD lainnya yang ditinggal di situ," jelas Imam.

Lantaran perempuan paruh baya yang tidak diketahui identitasnya itu resah melihat tindakan pelaku, perempuan itu menyuruh anak perempuan tersebut untuk segera pulang ke rumah.

Lantaran masih merasa resah, perempuan paruh baya itu meminta Imam untuk mengecek kamera CCTV yang kebetulan mengawasi lorong gang saat lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement