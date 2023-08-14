Lansia yang Lecehkan Anak SD di Jatinegara Sempat Kepergok Warga, Malah Pindah Lokasi

JAKARTA - Pria lansia nekat melecehkan anak di bawah umur ketika tengah pulang sekolah. Pria lansia itu melancarkan aksi bejatnya pada Jumat kemarin (11/8/2023) sekira pukul 09.00 WIB. Diketahui, pelaku berprofesi sebagai tukang servis sofa keliling di wilayah Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua RT di lokasi kejadian, Imam Maulana menjelaskan pelaku diketahui berusia lanjut yakni sekira 70 tahun. Dia mengatakan pelaku sering keliling di sekitar lokasi kediamannya sebagai tukang servis sofa dan gorden keliling.

"Pelaku itu usianya sekitar 70 tahunan, dia itu berprofesi sebagai tukang servis tambal sofa keliling. Dia pakai sepeda suka wara-wiri di wilayah sini," ujar Imam di kediamannya, Cipinang Muara, Jatinegara, Minggu (13/8/2023).

Imam menjelaskan aksi pelaku sebenarnya dipergoki dahulu oleh salah seorang wanita paruh baya di lokasi kejadian. Imam mengatakan wanita yang disebutnya mengenakan jilbab hitam itu menyaksikan pelaku tengah meraba dada anak perempuan tersebut.

"Ibu itu melihat pelaku melecehkan anak itu, ketika dipergoki, pelaku langsung tarik tangannya. Pelaku tua renta itu bilang dia lagi menunggu tas siswa SD lainnya yang ditinggal di situ," jelas Imam.

Lantaran perempuan paruh baya yang tidak diketahui identitasnya itu resah melihat tindakan pelaku, perempuan itu menyuruh anak perempuan tersebut untuk segera pulang ke rumah.

Lantaran masih merasa resah, perempuan paruh baya itu meminta Imam untuk mengecek kamera CCTV yang kebetulan mengawasi lorong gang saat lokasi kejadian.