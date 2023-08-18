Kembali ke NKRI, Eks Anggota Sebut NII Pimpinan Panji Gumilang Rusak Hati dan Pikiran

JAKARTA - Sebanyak 121 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) melakukan pencabutan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Embarkasi Haji Indramayu, Rabu 16 Agustus 2023 malam.

Diketahui, pencabutan baiat NII dan Ikrar Setia NKRI dilakukan dengan pembacaan sumpah yang disaksikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dan unsur Forkopimda lainnya.

Saat pencabutan baiat, para mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas dari mereka mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang, yang saat ini memimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Salah satu mantan NII, Enjang Didin, mengatakan, NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu di bawah Yayasan Prabu Foundation.

"Pimpinan kami pada waktu itu Panji Gumilang, yang hari ini wadah NII ini di bawah yayasan Prabu Foundation," kata dia.

Enjang mengungkapkan, Panji Gumilang memimpin NII sejak tahun 1996. Sementara Enjang sendiri bergabung dengan NII pada tahun 1991 hingga 2005 di Bandung.

"Panji Gumilang sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia dari tahun 1996. Saya ikut NII di Bandung pada tahun 1991 dan keluar pada tahun 2005, berarti 15 tahun saya berada di NII," ungkap dia.