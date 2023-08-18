Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kembali ke NKRI, Eks Anggota Sebut NII Pimpinan Panji Gumilang Rusak Hati dan Pikiran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:00 WIB
Kembali ke NKRI, Eks Anggota Sebut NII Pimpinan Panji Gumilang Rusak Hati dan Pikiran
Ratusan eks anggota NII kembali ke pangkuan NKRI (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 121 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) melakukan pencabutan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Embarkasi Haji Indramayu, Rabu 16 Agustus 2023 malam.

Diketahui, pencabutan baiat NII dan Ikrar Setia NKRI dilakukan dengan pembacaan sumpah yang disaksikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dan unsur Forkopimda lainnya.

Saat pencabutan baiat, para mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas dari mereka mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang, yang saat ini memimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Salah satu mantan NII, Enjang Didin, mengatakan, NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu di bawah Yayasan Prabu Foundation.

"Pimpinan kami pada waktu itu Panji Gumilang, yang hari ini wadah NII ini di bawah yayasan Prabu Foundation," kata dia.

Enjang mengungkapkan, Panji Gumilang memimpin NII sejak tahun 1996. Sementara Enjang sendiri bergabung dengan NII pada tahun 1991 hingga 2005 di Bandung.

"Panji Gumilang sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia dari tahun 1996. Saya ikut NII di Bandung pada tahun 1991 dan keluar pada tahun 2005, berarti 15 tahun saya berada di NII," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036857/4-fakta-puluhan-warga-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-ada-asn-ASiE9npVnl.jpg
4 Fakta Puluhan Warga Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Ada ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036362/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-satu-di-antaranya-asn-QyArO2q8Cw.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Satu di Antaranya ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036361/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-semuanya-asli-sarolangun-FqZVkkx5tp.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Semuanya Asli Sarolangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913324/terungkap-panji-gumilang-pinjam-rp73-miliar-pakai-nama-ponpes-al-zaytun-namun-untuk-pribadi-RL0J2rFTCi.jpg
Terungkap! Panji Gumilang Pinjam Rp73 Miliar Pakai Nama Ponpes Al Zaytun, Namun untuk Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913298/ditetapkan-tersangka-tppu-bareskrim-panji-gumilang-punya-5-identitas-bY3PeapNXK.jpg
Ditetapkan Tersangka TPPU, Bareskrim: Panji Gumilang Punya 5 Identitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913261/breaking-news-bareskrim-tetapkan-panji-gumilang-tersangka-kasus-pencucian-uang-n6KZiQw5FM.jpg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Kasus Pencucian Uang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement