DPW Baja Perindo Jabar Gelar Pentas Seni di Depok, Warga Kampung Pulo : Terima Kasih

DPW Baja Perindo Jabar dan DPD Depok gelar pentas seni di Kampung Pulo, Depok, Jumat (18/8/2023). (MPI/Refi Sandi)

DEPOK - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota Depok menggelar pentas seni memeriahkan HUT Ke-78 RI di RW 8 Kampung Pulo, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Jumat (18/8/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kegiatan pentas seni yang dihelat Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Pentas seni diisi dengan hiburan anak band dari pemuda Kampung Pulo.

Hadir dalam kegiatan pentas seni dengan tema 'Bersatu Bangkit dan Tumbuh Pemuda Pulo Bersatu' itu di antaranya Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I, Rere Tati Sri Hardina dan Ketua DPD Perindo Kota Depok sekaligus Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok-Bekasi, Anwar Nurdin.

Panitia sekaligus warga Kampung Pulo RW 8, Sopyan Hadi mengucapkan terima kasih atas penyelenggaran pentas seni musik tersebut.

"Panitia mengucap terima kasih kepada Ibu Rere Tati Sri Hardina, next bisa bikin event yang lebih meriah lagi," ucap Ketua Panitia.

Terlihat antusias warga tua muda hingga anak-anak bercampur padu menikmati berbagai genre alunan musik mulai dari pop hingga reggae.

"Terima kasih panitia dan Bu Rere," ujar vokalis band reggae yang tampil.

Sebelumnya, Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu berharap dengan adanya kegiatan pentas seni dapat mengalihkan kebiasaan generasi muda yakni main game dan bermain media sosial.