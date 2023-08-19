Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Baja Perindo Jabar Gelar Pentas Seni di Depok, Warga Kampung Pulo : Terima Kasih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |02:35 WIB
DPW Baja Perindo Jabar Gelar Pentas Seni di Depok, Warga Kampung Pulo : Terima Kasih
DPW Baja Perindo Jabar dan DPD Depok gelar pentas seni di Kampung Pulo, Depok, Jumat (18/8/2023). (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota Depok menggelar pentas seni memeriahkan HUT Ke-78 RI di RW 8 Kampung Pulo, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Jumat (18/8/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kegiatan pentas seni yang dihelat Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Pentas seni diisi dengan hiburan anak band dari pemuda Kampung Pulo.

Hadir dalam kegiatan pentas seni dengan tema 'Bersatu Bangkit dan Tumbuh Pemuda Pulo Bersatu' itu di antaranya Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I, Rere Tati Sri Hardina dan Ketua DPD Perindo Kota Depok sekaligus Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok-Bekasi, Anwar Nurdin.

Panitia sekaligus warga Kampung Pulo RW 8, Sopyan Hadi mengucapkan terima kasih atas penyelenggaran pentas seni musik tersebut.

"Panitia mengucap terima kasih kepada Ibu Rere Tati Sri Hardina, next bisa bikin event yang lebih meriah lagi," ucap Ketua Panitia.

Terlihat antusias warga tua muda hingga anak-anak bercampur padu menikmati berbagai genre alunan musik mulai dari pop hingga reggae.

"Terima kasih panitia dan Bu Rere," ujar vokalis band reggae yang tampil.

Sebelumnya, Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu berharap dengan adanya kegiatan pentas seni dapat mengalihkan kebiasaan generasi muda yakni main game dan bermain media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement