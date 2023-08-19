Beli Ratusan Video Gay Kids dari Luar Negeri, Pelaku Jual Mulai Rp10 Ribu

JAKARTA - Pelaku berinisial LHN (16) dan R (21) menjual Video Gay Kids (VGK) dengan harga paling murah Rp10 ribu. Sementara kedua pelaku mendapat ratusan video dari Telegram luar negeri dengan membeli seharga Rp20-40 ribu.

"Jadi mereka membeli Rp20-40 ribu mendapatkan 500 video, dari Telegram luar negeri," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak pada wartawan Jumat (18/8/2023).

LHN sendiri kemudian menjual dengan harga termurah Rp10 ribu untuk 110 foto dan video. Sementara R membanderol VGK dengan harga Rp150-250 ribu untuk masuk ke grup.

"Terdapat 10 akun Telegram yang digunakan oleh para tersangka ini untuk promosi terkait dengan paket-paket penjualan konten-konten video atau foto asusila sesama jenis dan terdapat 6 channel telegram yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya," katanya.

Ade menyampaikan, LHN dan R hanya berperan menjual VGK. Keduanya tidak saling kenal.

"Satu tersangka dan satu anak yang berkonflik dengam hukum yang mentransmisikan, yang memperjualbelikan jadi bukan orang yang diduga merekrut. Keduanya tidak ada hubungan," katanya.