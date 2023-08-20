Mayat Pria Tersangkut Kayu di Sungai Cibuni Sukabumi, Warga Heboh

Warga berkerumun di TKP penemuan mayat di Sungai Cibuni Sukabumi (Foto: MPI/Ilham)

SUKABUMI - Beredar video memperlihatkan jasad laki - laki ditemukan di sungai Cibuni, Desa Rambay, kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (19/8/2023).

Dalam video berdurasi 0,5 detik, terlihat seorang pria dengan pakaian hitam dan celana panjang hitam tersangkut di sela batang kayu. Keberadaan jasad ini menarik perhatian warga yang penasaran dengan identitasnya.

Kapolsek Tegalbuleud, Iptu Aap Saripudin, mengkonfirmasi bahwa identitas pria tersebut masih belum diketahui. Pihaknya hanya bertanggung jawab atas evakuasi jasad tersebut karena wilayah hukumnya berada di Cianjur.

"Anggota masih di lapangan, kami bantu evakuasi saja karena wilayah hukum Cianjur," singkat Iptu Aap melalui pesan singkat.

Sementara itu, P2BK Tegalbuleud, Noris, menjelaskan bahwa jasad tersebut telah diidentifikasi sebagai Wandi (22), seorang warga Kabupaten Cianjur. Korban ditemukan oleh warga memancing dilokasi yang berbatasan dengan Cianjur.

"Lokasi ditemukannya itu persis berbatasan dengan Cianjur, dan itu merupakan warga Cianjur," ucap Noris.