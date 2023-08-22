Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Perjalanan Karier Jenderal LB Moerdani, Jenderal Intel Andalan Soeharto

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:49 WIB
Profil dan Perjalanan Karier Jenderal LB Moerdani, Jenderal Intel Andalan Soeharto
Ilustrasi Karier Jenderal LB Moerdani (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Berikut profil dan perjalanan karier Jenderal LB Moerdani yang jarang dikenal oleh masyarakat. Seperti diketahui, Jendereal LB Moerdani memiliki pangkat sebagai jendral intel andalan Soeharto ini memang sangat diandalkan pada era Orde Baru.

Sebagai perwira kepercayaan Soeharto, LB Moerdani mendapat julukan sebagai Unsmiling General. Dia banyak terlibat dalam aksi intelis yang membuat sosoknya semakin misterius. Salah satunya adalah penumpasan pembajakan Garuda Indonesia Penerbangan 206 tahun 1981.

LB Moerdani juga sempat menjabat sebagai Panglima ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta menjadi panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Seperti apa sosok Jenderal LB Moerdani? Berikut adalah profil dan perjalanan karier Jenderal LB Moerdani, jendral intel andalan Soeharto.

Leonardus Benyamin Moerdani lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 2 Oktober 1932. Ia merupakan anak ketiga dari ketika dari pasangan Raden Gerardus Moerdani Sosrodirjo dan Jeanne Roech. Ibu LB Moerdani ternyata berdarah Jerman.

Pekerjaan sang ayah adalah seorang pegawai perkeretaapian. Kedua orang tuanya wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bonoloyo, Solo.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182951//soeharto-OIwY_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Politikus Golkar Ungkit Peran saat Tumpas G30S PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182936//viral-2rjS_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement