Profil dan Perjalanan Karier Jenderal LB Moerdani, Jenderal Intel Andalan Soeharto

JAKARTA- Berikut profil dan perjalanan karier Jenderal LB Moerdani yang jarang dikenal oleh masyarakat. Seperti diketahui, Jendereal LB Moerdani memiliki pangkat sebagai jendral intel andalan Soeharto ini memang sangat diandalkan pada era Orde Baru.

Sebagai perwira kepercayaan Soeharto, LB Moerdani mendapat julukan sebagai Unsmiling General. Dia banyak terlibat dalam aksi intelis yang membuat sosoknya semakin misterius. Salah satunya adalah penumpasan pembajakan Garuda Indonesia Penerbangan 206 tahun 1981.

LB Moerdani juga sempat menjabat sebagai Panglima ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta menjadi panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Seperti apa sosok Jenderal LB Moerdani? Berikut adalah profil dan perjalanan karier Jenderal LB Moerdani, jendral intel andalan Soeharto.

Leonardus Benyamin Moerdani lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 2 Oktober 1932. Ia merupakan anak ketiga dari ketika dari pasangan Raden Gerardus Moerdani Sosrodirjo dan Jeanne Roech. Ibu LB Moerdani ternyata berdarah Jerman.

Pekerjaan sang ayah adalah seorang pegawai perkeretaapian. Kedua orang tuanya wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bonoloyo, Solo.