HOME NEWS NASIONAL

Deretan Brevet Marsdya TNI Tonny Harjono, Eks Ajudan Jokowi yang Kini Jadi Pangkoopsudnas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:06 WIB
Deretan Brevet Marsdya TNI Tonny Harjono, Eks Ajudan Jokowi yang Kini Jadi Pangkoopsudnas
Marsdya TNI Tonny Harjono (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI M Tonny Harjono memiliki sejumlah brevet. Marsdya Tonny Harjono dilantik menjadi Pangkoopsudnas pada tanggal 6 Desember 2022. 

Menukil sindonews, Marsdya TNI M Tonny Harjono merupakan jebolan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993. Sejumlah jabatan penting pernah diemban, seperti ajudan Presiden dan saat ini menjadi Pangkoopsudnas.

Usai menyelesaikan pendidikan di AAU TNI, Tonny mengawali penugasannya sebagai perwira penerbang (Pa Pnb) Skadud 3 Lanud Iswahyudi. Kemudian, dia sempat menduduki posisi lain seperti Kasubsi Peta/Albanav Silat Dispos Skadud 3 Lanud Iswahyudi, Kasi Spes Diops Skadud 3 Lanud Iswahyudi.

Ia juga pernah menjabat Pa Instruktur Pnb Wingdik Terbang Lanud Adi Sutjipto. Di tahun 2009, serdadu kelahiran 4 Oktober 1971 ini ditunjuk sebagai Danskadud 11 Lanud Sultan Hasanuddin sampai 2011.

Selanjutnya Tony dipercaya menjabat Danlanud Timika hingga Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin. Saat ditunjuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, namanya mulai dikenal.

Tony menjalani tugas tersebut sebelum akhirnya beralih menjadi Danlanud Adi Soemarmo pada 2016. Sekitar 2018, Tony Harjono diangkat menjadi Danlanud Halim Perdanakusuma.

Halaman:
1 2 3
      
